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Штабы Харрис и Байдена обвинили друг друга в провале демократов

Axios: команды Харрис и Байдена обвиняют друг друга в провале на выборах

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РИА Новости

Команды вице-президента США Камалы Харрис и главы Белого дома Джо Байдена обвиняют друг друга в провале демократов на президентских выборах. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источник.

«Тыкающие друг в друга пальцем советники вице-президента Харрис и президента Байдена сходятся в одном — победа Трампа на выборах является виной кого-то из них», — говорится в сообщении.

Представители Харрис утверждают, что у нее была практически безупречная компания, а поражение на выборах произошло из-за низкого уровня одобрения демократов из-за Байдена.

Сторонники действующего президента напротив, уверены в неправоте Харрис из-за решения отодвинуть Байдена на второй план во время своей предвыборной компании.

До этого газета The Hill писала, что ошеломляющее политическое возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его победа над Камалой Харрис вызвали беспокойство по поводу будущего Киева и породили вопросы о том, как «республиканская администрация будет вести войну Украины против России».

Ранее американский ведущий прослезился в прямом эфире из-за победы Трампа.

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