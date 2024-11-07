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В США обеспокоились будущим Украины после «ошеломляющей» победы Трампа

The Hill: ошеломляющая победа Трампа породила вопросы о будущем Украины

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Brian Snyder/Reuters

Ошеломляющее политическое возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его победа над Камалой Харрис вызвали беспокойство по поводу будущего Киева и породили вопросы о том, как «республиканская администрация будет вести войну Украины против России». Об этом пишет The Hill.

«Трамп пообещал положить конец войне на Украине до своей инаугурации 20 января, но он предоставил мало подробностей о том, как это будет сделано, что вызвало опасения, что он уступит территории, захваченные Россией в ходе почти трехлетней войны», — говорится в тексте.

В связи с этим, считает автор, растут опасения по поводу симпатий Дональда Трампа к Владимиру Путину, которому республиканец якобы звонил семь раз с 2021 года.

Накануне сенатор США от Республиканской партии Марк Рубио назвал конфликт на Украине зашедшим в тупик и заявил, что ему нужно положить конец. По его словам, в этом вопросе должен быть здравый смысл. Он также напомнил о желании Дональда Трампа завершить украинский конфликт.

Ранее глава МИД Польши раскрыл, что Европа должна «немедленно» сделать после победы Трампа.

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