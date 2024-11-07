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Американский ведущий прослезился в прямом эфире из-за победы Трампа

Ведущий ABC Киммел прослезился из-за победы Трампа и назвал выборы ужасной ночью

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Lucas Jackson/Reuters

Ведущий телеканала ABC и автор вечернего шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» Джимми Киммел прослезился, говоря о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, назвав мероприятие «ужасной ночью». На это обратил внимание телеканал Sky News.

«Более половины населения страны проголосовало за преступника, который планирует простить себя за свои преступления. Думаю, эти выборы не были сфальсифицированы», — сказал он.

Ведущий прослезился, назвав выборы «ужасной ночью для женщин, для детей, для сотен тысяч трудолюбивых иммигрантов, которые заставляют эту страну двигаться вперед, для здравоохранения, для нашего климата, для науки, для журналистики, для правосудия, для свободы слова».

По его словам, те, кто голосовал за Трампа, еще не осознают, что сделали.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что победа Дональда Трампа на выборах президента США наиболее сильно ударит по Демократической партии, Китаю и Ирану.

Ранее букмекеры начали принимать ставки, закончит ли Трамп конфликт на Украине.

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Выборы в США - 2024
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