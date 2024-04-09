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Боррель высказался о перспективах создания общей армии стран ЕС

Боррель: в ближайшее время общей армии ЕС не будет

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ближайшей перспективе в ЕС не будет собственной общей армии. Свое мнение он высказал, выступая на конференции в Брюсселе, его слова передает РИА Новости.

«У нас нет армии в Брюсселе, и завтра у нас не будет европейской армии. Государства контролируют свою оборонную политику», — подчеркнул он.

По словам Борреля, многие лидеры стран ЕС не желают отказываться от суверенитета в сфере обороны и передавать часть полномочий под юрисдикцию институтов Евросоюза.

При этом глава евродипломатии обратил внимание на то, что есть потенциал взаимодействия между странами блока в сфере обороны и безопасности. Европейский фонд мира, через который идет помощь Украине, отметил Боррель, является хорошим примером оборонного взаимодействия стран Евросоюза.

До этого Боррель заявил, что вопросы обороны должны стать главной темой политики в Евросоюзе, оборонные инициативы должны стать «сердцем» европейской политики.

При этом он признался, что не знает, откуда взять деньги на европейскую милитаризацию.

Ранее в Евросоюзе предложили пенсионным фондам инвестировать в оборону для помощи Украине.

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