Боррель рассказал о том, что должно стать краеугольным камнем политики ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопросы обороны должны стать главной темой политики в Евросоюзе, оборонные инициативы должны стать «сердцем» европейской политики. Своим мнением он поделился на конференции в Брюсселе, его слова приводит ТАСС.

«Оборона в самом прямом жестком смысле, наличие военных возможностей должны быть сердцем европейской политики», — подчеркнул он.

До этого старший научный сотрудник аналитического центра «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» Барт Шевчик заявлял, что идея создания централизованной армии Европейского союза (ЕС) бессмысленная и тупиковая, поскольку в конечном итоге странам будет тяжело договориться о ее применении.

В то же время, как считает автор, подобное развитие событий ведет к тупику. Централизованной европейской обороны не будет и не должно быть, отмечал Шевчик.

Ранее в Евросоюзе предложили пенсионным фондам инвестировать в оборону для помощи Украине.