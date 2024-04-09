Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боррель рассказал о том, что должно стать краеугольным камнем политики ЕС

Боррель: оборона должна быть сердцем европейской политики

close
100%
Mohamed Azakir/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопросы обороны должны стать главной темой политики в Евросоюзе, оборонные инициативы должны стать «сердцем» европейской политики. Своим мнением он поделился на конференции в Брюсселе, его слова приводит ТАСС.

«Оборона в самом прямом жестком смысле, наличие военных возможностей должны быть сердцем европейской политики», — подчеркнул он.

До этого старший научный сотрудник аналитического центра «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» Барт Шевчик заявлял, что идея создания централизованной армии Европейского союза (ЕС) бессмысленная и тупиковая, поскольку в конечном итоге странам будет тяжело договориться о ее применении.

В то же время, как считает автор, подобное развитие событий ведет к тупику. Централизованной европейской обороны не будет и не должно быть, отмечал Шевчик.

Ранее в Евросоюзе предложили пенсионным фондам инвестировать в оборону для помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами