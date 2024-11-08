Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую защищенность транспорта

Путин обсудил с Совбезом России антитеррористическую защищенность транспорта

Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудил антитеррористическую защищенность транспорта и транспортной инфраструктуры в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы регулярно обращаемся к вопросам, которые связаны с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов», — сказал он.

Накануне Путин, во время выступлления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что не хочет возвращения страны на путь, которым она шла до начала специальной военной операции на Украине — до 2022 года.

Также российский лидер отметил, что высказывания избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании о восстановлении отношений с РФ и по российско-украинскому конфликту заслуживают внимания. Глава государства напомнил о словах американского политика о «стремлении восстановить отношения» с Москвой, а также о том, что хотел бы поспособствовать завершению конфликта.

Ранее Трамп заявил, что допускает возможность разговора с Путиным.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами