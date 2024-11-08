Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую защищенность транспорта

Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудил антитеррористическую защищенность транспорта и транспортной инфраструктуры в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы регулярно обращаемся к вопросам, которые связаны с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов», — сказал он.

Накануне Путин, во время выступлления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что не хочет возвращения страны на путь, которым она шла до начала специальной военной операции на Украине — до 2022 года.

Также российский лидер отметил, что высказывания избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании о восстановлении отношений с РФ и по российско-украинскому конфликту заслуживают внимания. Глава государства напомнил о словах американского политика о «стремлении восстановить отношения» с Москвой, а также о том, что хотел бы поспособствовать завершению конфликта.

Ранее Трамп заявил, что допускает возможность разговора с Путиным.