«Не из кого выбрать»: демократам в США предрекли кризис с поиском нового лидера

В рядах Демократической партии США начался настоящий кадровый кризис, причем еще до выборов. Теперь им придется искать нового лидера, и лучше всего — среди молодых кадров, так как через четыре года ситуация с возрастными членами партии только усугубится, заявила в беседе с 360.ru политолог Евгения Бойко.

«Рокировка, передача статуса кандидата в президенты Камале Харрис показывает, что выборка довольно узкая, выбирать особо не из кого», — пояснила эксперт.

Даже во время предвыборной кампании Харрис не погружалась особо в экономику и политику, раскручивая уже обсуждаемые темы — прав меньшинств, абортов и других. После ее поражения перед демократами встала задача найти нового кандидата на выборах, которые состоятся через четыре года. Делать это придется в условиях кадрового и идейного кризиса, а также на основе всех имеющихся у партии ошибок, отметила политолог.

Пойдут демократы по одному из двух путей — либо привлекут кого-то из числа молодых, новых лиц, или будут работать с теми, кто уже есть. Причем во втором случае речь идет о достаточно возрастных людях — через четыре года это только усугубится, подчеркнула Бойко.

Больше всего шансов возглавить партию — у малоизвестного сейчас человека, который пока себя никак не зарекомендовал и не ассоциируется с неудачами, заключила эксперт.

Напомним, члены демпартии возмущены, что президент Джо Байден долго не выходил из президентской гонки и оставил Харрис всего несколько месяцев для начала предвыборной кампании. Подчеркивается, что его обвиняют в неверной оценке электората.

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