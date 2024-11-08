Стало известно, как Харрис разозлила американцев

Избиратели не восприняли стратегию демократов перед выборами в США по приглашению на митинги популярных звезд. Об этом пишет британская газета The Sun.

«Избиратели стали воспринимать дефиле (Харрис. — Прим. ред.) в обществе звезд первой величины как «оскорбительные» и «нелепые»», — говорится в сообщении издания.

Как напоминается в материале, Харрис в ходе своей предвыборной кампании хотела привлечь максимальное число знаменитостей в политических целях. На предвыборных митингах кандидата от демократов выступали такие исполнители, как Леди Гага, Кэти Перри и Бейонсе.

До этого президент США Джо Байден выразил уверенность в избирательной системе США после прошедших на днях президентских выборов и пообещал мирно передать полномочия новому главе государства.

Своей соратнице по Демократической партии Камале Харрис, проигравшей на выборах, он сказал, что ей «следует гордиться» проведенной кампанией.

Ранее Лукашенко попросил Камалу Харрис не плакать.