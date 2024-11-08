Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как Харрис разозлила американцев

The Sun: поддержка Харрис знаменитостями раздражала избирателей в США

close
РИА Новости

Избиратели не восприняли стратегию демократов перед выборами в США по приглашению на митинги популярных звезд. Об этом пишет британская газета The Sun.

«Избиратели стали воспринимать дефиле (Харрис. — Прим. ред.) в обществе звезд первой величины как «оскорбительные» и «нелепые»», — говорится в сообщении издания.

Как напоминается в материале, Харрис в ходе своей предвыборной кампании хотела привлечь максимальное число знаменитостей в политических целях. На предвыборных митингах кандидата от демократов выступали такие исполнители, как Леди Гага, Кэти Перри и Бейонсе.

До этого президент США Джо Байден выразил уверенность в избирательной системе США после прошедших на днях президентских выборов и пообещал мирно передать полномочия новому главе государства.

Своей соратнице по Демократической партии Камале Харрис, проигравшей на выборах, он сказал, что ей «следует гордиться» проведенной кампанией.

Ранее Лукашенко попросил Камалу Харрис не плакать.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами