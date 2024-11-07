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Демократы обвинили Байдена в победе Трампа

NYT: демократы винят Байдена в проигрыше Харрис и крахе партии

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Quetzalli Nicte-Ha/Reuters

Члены Демократической партии США возмущены, что президент Джо Байден долго не выходил из президентской гонки, оставив вице-президенту Камале Харрис всего несколько месяцев для начала предвыборной кампании. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Байден «отмахнулся» от своего обещания стать мостом к новому поколению. Несмотря на падение рейтинга и влияние возраста, его вера в себя осталась непоколебимой, из-за чего он не смог выдвинуть эффективные доводы против победившего на выборах Дональда Трампа, говорится в статье.

Среди его ближайших союзников Байден запомнится как человек, который победил Трампа в 2020 году и завершил свою собственную предвыборную кампанию ради блага страны, но многие демократы уже представляют его, как президента одного срока, который направил свою партию на путь краха в 2024 году, пишет NYT.

«Он должен был стать мостом, переходным мостом для следующего поколения демократов. Вместо этого он «взорвал мост», не выйдя из президентской гонки 2024 года раньше», — сказал ветеран-историк Дуглас Бринкли.

Возвращение Трампа в Белый дом теперь должно стать центральной частью наследия нынешнего президента, считает газета.

Историки будут годами спорить о том, насколько Байден несет ответственность за этот результат, но уже сейчас понятно, что он неверно оценил американский электорат и недооценил его готовность принять Трампа и его авторитарное поведение, правовые нарушения и клятвы возмездия, добавили в NYT.

До этого газета Politico писала, что в администрации Байдена думают над тем, как защитить приоритеты в области национальной безопасности и внешнеполитический курс от влияния республиканца.

Ранее политолог дал оценку тому, кто больше всего пострадает после победы Трампа.

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