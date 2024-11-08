Трамп победил в колеблющемся штате, где республиканцы не выигрывали с 2004 года

Дональд Трамп, выигравший выборы президента в США, победил в колеблющемся штате Невада, где кандидаты в главы государства от Демократической партии одерживали победу с 2008 по 2020 год. Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, Трамп набрал 50,8% голосов в данном штате, а вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис — 47,3%. Эта победа принесла первому политику еще шесть голосов коллегии выборщиков, увеличив его общий счет до 301 голоса.

До этого Трамп заявил, что одержал победу на выборах и пообещал начать «золотой век» в истории Америки.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Харрис и представитель Республиканской партии Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах.