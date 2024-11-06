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Трамп объявил начало «золотого века Америки»

Трамп заявил о своей победе и пообещал начать золотой век в истории США

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что одержал победу на выборах и пообещал начать золотой век в истории Америки. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Начнется действительно золотой век Америки», — сказал Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго.

Он заявил, что одержал «изумительную победу», которая приведет США к величию.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277.

После получения необходимого количества голосов выборщиков Трамп заявил, что в Соединенных Штатах произошла политическая победа. В своей речи по итогам выборов в США республиканец назвал себя 47-м президентом США.

Ранее Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах в США.

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Выборы в США - 2024
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