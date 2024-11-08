В Кремле ответили на вопрос о возможном начале «торговой войны» США и КНР

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал дождаться конкретных шагов со стороны избранного президента США Дональда Трампа, комментируя возможное начало «торговой войны» между Вашингтоном и Пекином. Он сделал соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга.

Во время мероприятия журналисты обратили внимание, что сейчас многие эксперты прогнозируют начало «торговой войны» США и КНР. Они поинтересовались, согласен ли Кремль с такими прогнозами.

«Прогнозы — удел специалистов, политологов, экономистов. Мы ориентируемся на конкретные слова и заявления», — сказал Песков.

Он добавил, что до выборов Трамп обещал гражданам принять меры для защиты американской экономики. Но какие именно шаги избранный президент США имел в виду, только предстоит увидеть.

6 ноября официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что власти страны намерены и дальше выстраивать отношения с США на основе принципов взаимного уважения. По словам дипломата, победа Трампа на выборах главы государства не повлияет на позицию Пекина по взаимодействию с Вашингтоном. Она уточнила, что китайское руководство уважает решение американских граждан.

Ранее Трамп пообещал «разъединить» РФ и КНР.