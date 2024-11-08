Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на вопрос о возможном начале «торговой войны» США и КНР

Песков отказался оценивать прогнозы о возможности «торговой войны» США и КНР

close
Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал дождаться конкретных шагов со стороны избранного президента США Дональда Трампа, комментируя возможное начало «торговой войны» между Вашингтоном и Пекином. Он сделал соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга.

Во время мероприятия журналисты обратили внимание, что сейчас многие эксперты прогнозируют начало «торговой войны» США и КНР. Они поинтересовались, согласен ли Кремль с такими прогнозами.

«Прогнозы — удел специалистов, политологов, экономистов. Мы ориентируемся на конкретные слова и заявления», — сказал Песков.

Он добавил, что до выборов Трамп обещал гражданам принять меры для защиты американской экономики. Но какие именно шаги избранный президент США имел в виду, только предстоит увидеть.

6 ноября официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что власти страны намерены и дальше выстраивать отношения с США на основе принципов взаимного уважения. По словам дипломата, победа Трампа на выборах главы государства не повлияет на позицию Пекина по взаимодействию с Вашингтоном. Она уточнила, что китайское руководство уважает решение американских граждан.

Ранее Трамп пообещал «разъединить» РФ и КНР.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами