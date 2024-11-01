Трамп пообещал «разъединить» Россию и Китай

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на предстоящих выборах он попытается «разъединить» Россию и Китай. Об этом он сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По мнению политика, Россия и Китай объединились вследствие политики действующего президента США Джо Байдена.

«Это позор... Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать», — сказал республиканец.

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани заявлял, что сотрудничество Москвы и Пекина является образцом того, как должны строиться отношения между странами, оно носит равноправный и неконъюнктурный характер.

В этом же интервью Трамп назвал «больными» тех людей в США, которые называют его «другом России». Он напомнил, что именно в годы его президентства было заблокировано строительство газопровода «Северный поток — 2».

Выборы президента США пройдут 5 ноября. За пост главы государства будут бороться Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Трамп уже занимал пост президента США в период с 2017 по 2021 год.

Ранее Трамп рассказал, как США «рискнут жизнями миллионов» в случае победы Харрис.