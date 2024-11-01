Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп пообещал «разъединить» Россию и Китай

Трамп пообещал «разъединить» Россию и Китай в случае победы на выборах в США

close
Tom Brenner/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на предстоящих выборах он попытается «разъединить» Россию и Китай. Об этом он сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По мнению политика, Россия и Китай объединились вследствие политики действующего президента США Джо Байдена.

«Это позор... Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать», — сказал республиканец.

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани заявлял, что сотрудничество Москвы и Пекина является образцом того, как должны строиться отношения между странами, оно носит равноправный и неконъюнктурный характер.

В этом же интервью Трамп назвал «больными» тех людей в США, которые называют его «другом России». Он напомнил, что именно в годы его президентства было заблокировано строительство газопровода «Северный поток — 2».

Выборы президента США пройдут 5 ноября. За пост главы государства будут бороться Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Трамп уже занимал пост президента США в период с 2017 по 2021 год.

Ранее Трамп рассказал, как США «рискнут жизнями миллионов» в случае победы Харрис.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами