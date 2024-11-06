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Китай отреагировал на победу Трампа на выборах в США

МИД: Китай будет далее выстраивать отношения с США на основе взаимного уважения

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Brian Snyder/Reuters

Китай намерен продолжать выстраивать взаимоотношения с США на основе принципов взаимного уважения после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает РИА Новости.

«Наша политика в отношении США последовательна, мы продолжим рассматривать и управлять китайско-американскими отношениями на основе принципов взаимного уважения», — подчеркнула она.

По словам Мао Нин, в Пекине уважают выбор народа США.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября. Соперницей Дональда Трампа, выдвинутой в качестве кандидата от Демократической партии, стала действующий вице-президент страны Камала Харрис.

К текущему моменту все избирательные участки уже закрылись. Для победы будущему главе государства надо набрать 270 голосов выборщиков. Как сообщил телеканал Fox News, претендент от Республиканской партии уже получил 277 голосов.

Ранее кандидат в президенты США Стайн назвала причину поражения Харрис на выборах.

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Выборы в США - 2024
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