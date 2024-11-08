Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше опровергли данные о санкциях против журналиста, спросившего о России и Трампе

Команда Туска опровергла данные о санкциях против журналиста за вопрос о Трампе

close
Geert Vanden Wijngaert/AP

В канцелярии премьера Польши Дональда Туска опровергли заявление журналиста издания «Солидарность» Моники Рутке о том, что ее не будут приглашать на пресс-конференции главы польского правительства после вопроса о связях победившего на выборах президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщалось, что Туск открестился от своих же утверждений о якобы связях Трампа с Россией.

Рутке на пресс-конференции 8 ноября задала главе кабмина Польши вопрос о его же словах относительно якобы имевших место связях Трампа с российскими спецслужбами.

«Такого рода предложений я никогда не делал», — ответил он, подчеркнув, что при этом считает Трампа «более пророссийским», чем действующего президента США Джо Байдена.

После этого Рутке написала на своей странице в соцсети X, что в канцелярии Туска ей сообщили, что больше не намерены приглашать ее на пресс-конференции главы польского кабинета министров.

«Ни в коем случае не было слов, предлагающих исключить присутствие журналиста на будущих пресс-конференциях», — сообщили в канцелярии Туска.

До этого президент России Владимир Путин на Валдайском форуме заявил, что часть политических сил в США до последнего использовала «мнимые» связи избранного президента США Дональда Трампа с РФ, несмотря на их отсутствие.

По словам президента РФ, Москва не влияет на внутриполитические процессы в других странах и не хочет «создавать никому проблемы».

Ранее Трамп заявил, что допускает возможность разговора с Путиным.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами