В Польше опровергли данные о санкциях против журналиста, спросившего о России и Трампе

В канцелярии премьера Польши Дональда Туска опровергли заявление журналиста издания «Солидарность» Моники Рутке о том, что ее не будут приглашать на пресс-конференции главы польского правительства после вопроса о связях победившего на выборах президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщалось, что Туск открестился от своих же утверждений о якобы связях Трампа с Россией.

Рутке на пресс-конференции 8 ноября задала главе кабмина Польши вопрос о его же словах относительно якобы имевших место связях Трампа с российскими спецслужбами.

«Такого рода предложений я никогда не делал», — ответил он, подчеркнув, что при этом считает Трампа «более пророссийским», чем действующего президента США Джо Байдена.

После этого Рутке написала на своей странице в соцсети X, что в канцелярии Туска ей сообщили, что больше не намерены приглашать ее на пресс-конференции главы польского кабинета министров.

«Ни в коем случае не было слов, предлагающих исключить присутствие журналиста на будущих пресс-конференциях», — сообщили в канцелярии Туска.

До этого президент России Владимир Путин на Валдайском форуме заявил, что часть политических сил в США до последнего использовала «мнимые» связи избранного президента США Дональда Трампа с РФ, несмотря на их отсутствие.

По словам президента РФ, Москва не влияет на внутриполитические процессы в других странах и не хочет «создавать никому проблемы».

Ранее Трамп заявил, что допускает возможность разговора с Путиным.