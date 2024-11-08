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Премьер Польши отрекся от некоторых своих заявлений о связях Трампа с Россией

Туск отрекся от своих слов о зависимости Трампа от российских спецслужб

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск отрекся от своих заявлений, что избранный президент США Дональд Трамп якобы зависит от российских спецслужб. Об этом пишет WPolityce.pl.

На пресс-конференции 7 ноября после президентских выборов в США представительница СМИ напомнила политику о его словах о «зависимости Трампа от спецслужб России». Также Туск говорил, что республиканец, возможно, был завербован Москвой. Однако в этот раз Туск опроверг эти слова, сказав, что никогда таких предположений не делал.

Тем не менее накануне Туск заявлял, что одержавший победу на выборах президента США Трамп кажется «более пророссийским» по сравнению с его предшественником Джо Байденом.

Также польский политик заявил, что в данный момент никто не может сказать, как избранный президент США Дональд Трамп будет действовать в отношении Украины. Глава правительства выразил уверенность, что международное сообщество может ожидать от Трампа «динамического президентства». По его мнению, политика следующего американского лидера будет значительно отличаться от курса действующего главы государства Джо Байдена.

Ранее Европу предупредили о возможных требованиях Трампа насчет помощи Украине.

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Выборы в США - 2024
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