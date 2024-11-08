В Британии считают, что Трамп может навязать Украине мирное соглашение

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп с вероятностью 90-95% будет навязывать Украине мирное соглашение с Россией. Такое мнение высказал британский историк и колумнист газеты The Guardian Тимоти Гартон Эш.

В своей статье он пишет, что есть вероятность от 5 до 10%, что 47-й президент США увеличит поддержку Украины, чтобы подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к мирному соглашению, как призывали некоторые из сторонников Трампа, такие как бывший госсекретарь Майк Помпео.

«Однако есть 90% или 95% вероятности, что он сделает именно то, о чем неоднократно говорил, и попытается положить конец войне, навязав Украине урегулирование», — считает Эш.

Он напомнил, что в июле Трамп заявил Fox News, что, будучи президентом, он бы сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому: «Хватит. Вам нужно заключить сделку». Кроме того, Трамп говорил, что также пригрозил бы предоставить Киеву «гораздо больше» помощи, чтобы усадить Путина за стол переговоров.

При этом британский историк подчеркнул, что принятие Украиной потери своих территорий и принуждение ее к признанию нейтралитета стали бы большой победой Путина.

До этого Зеленский сообщал, что ему предстоит обсудить с Трампом прекращение огня.

Ранее экс-госсекретарь заявил, что Байден «растратил впустую» помощь Украине.