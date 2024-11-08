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Зеленский заявил, что обсудит с Трампом быстрое прекращение огня

Зеленский: обсуждение с Трампом быстрого прекращения огня еще предстоит

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Johanna Geron/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не обсуждал возможность быстрого прекращения боевых действий на Украине, когда говорил с Дональдом Трампом сразу после его победы на выборах в США, однако такой разговор Зеленскому еще предстоит. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Это впереди… Для меня очевидно, что он хочет положить этому конец», — приводит издание слова украинского лидера.

Как отмечается в материале, Зеленский заявлял, что ему нужна помощь США, чтобы заставить Россию «вести переговоры на украинских условиях» и избежать «замороженного конфликта».

До этого депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко призвал президента Украины Владимира Зеленского к диалогу с РФ после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Ранее в Белом доме не стали говорить о готовности Путина к контактам с Трампом.

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