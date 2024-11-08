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В Турции рассказали, когда Зеленский сядет за стол переговоров

Hürriyet: Зеленский сядет за стол переговоров, когда потеряет поддержку США

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сядет за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине, когда потеряет поддержку США. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

По мнению журналистов издания, Эрдоган — единственный лидер, который может говорить с Путиным, Зеленским и Трампом.

«Самым главным обещанием Трампа было прекращение войны между Россией и Украиной. <...> Путин рассчитывал сесть за стол переговоров с Зеленским, который потерял поддержку США. Этот процесс может вывести президента Эрдогана на передний план», — пишет газета.

Трамп ранее утверждал, что в случае своей победы организует прямые переговоры Москвы и Киева и остановит конфликт на Украине за 24 часа.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах.

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