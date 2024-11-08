В Турции рассказали, когда Зеленский сядет за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский сядет за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине, когда потеряет поддержку США. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

По мнению журналистов издания, Эрдоган — единственный лидер, который может говорить с Путиным, Зеленским и Трампом.

«Самым главным обещанием Трампа было прекращение войны между Россией и Украиной. <...> Путин рассчитывал сесть за стол переговоров с Зеленским, который потерял поддержку США. Этот процесс может вывести президента Эрдогана на передний план», — пишет газета.

Трамп ранее утверждал, что в случае своей победы организует прямые переговоры Москвы и Киева и остановит конфликт на Украине за 24 часа.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах.