Украинский лидер Владимир Зеленский сядет за стол переговоров по разрешению конфликта, потеряв поддержку Соединенных Штатов после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

«Самым большим обещанием Трампа было положить конец российско-украинской войне. (Президент РФ Владимир. – Прим. ред.) Путин уже ожидал, что Трамп победит. Таким образом, он ждал возможности сесть за мирный стол с Зеленским, потерявшим поддержку США. Версия Путина была верной», — говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что Зеленский не обсуждал возможность быстрого прекращения боевых действий на Украине, когда говорил с Дональдом Трампом сразу после его победы на выборах в США, однако такой разговор Зеленскому еще предстоит.

Ранее в Белом доме не стали говорить о готовности Путина к контактам с Трампом.