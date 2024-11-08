Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции оценили перспективы переговоров России и Украины при Трампе

Hurriyet: Зеленский начнет переговоры, потеряв поддержку США

close
Johanna Geron/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский сядет за стол переговоров по разрешению конфликта, потеряв поддержку Соединенных Штатов после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

«Самым большим обещанием Трампа было положить конец российско-украинской войне. (Президент РФ Владимир. – Прим. ред.) Путин уже ожидал, что Трамп победит. Таким образом, он ждал возможности сесть за мирный стол с Зеленским, потерявшим поддержку США. Версия Путина была верной», — говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что Зеленский не обсуждал возможность быстрого прекращения боевых действий на Украине, когда говорил с Дональдом Трампом сразу после его победы на выборах в США, однако такой разговор Зеленскому еще предстоит.

Ранее в Белом доме не стали говорить о готовности Путина к контактам с Трампом.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами