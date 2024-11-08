В Турции рассказали, какие шаги могут сделать по Украине после победы Трампа

Победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США может привести к активизации Турции как посредника при разрешении украинского кризиса. С такой оценкой развития событий выступила турецкая газета Hurriyet.

«Расчет (президента России Владимира. – Прим. ред.) Путина сработал. Этот процесс может вывести (президента Турции Реджепа. – Прим.

ред.) Эрдогана на передний план, так как он является единственным лидером, который может говорить с Путиным, Зеленским и Трампом», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский проиграл по итогам выборов в США. В числе победителей в материале называются Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

До этого американский морпех Брайан Берлетик заявлял, что главная причина, по которой победивший на выборах в США Трамп скептически относится к стратегии Вашингтона по Украине, состоит в более насущной для Соединенных Штатов необходимости противостояния с Китаем.

Ранее госдеп пообещал поддержать Зеленского, если он пойдет на переговоры с Россией.