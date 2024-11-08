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В США объяснили, почему Трамп стремится к миру на Украине

Морпех США Берлетик: Трамп хочет мира на Украине для противостояния с Китаем

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Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Главная причина, по которой победивший на выборах в США республиканец Дональд Трамп скептически относится к стратегии Вашингтона по Украине, состоит в более насущной для Соединенных Штатов необходимости противостояния с Китаем. Такое мнение на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) выразил бывший американский морпех Брайан Берлетик.

«Главная причина, по которой Трамп и Вэнс говорят о выходе из Украины, заключается в том, что США проигрывают», — отметил он.

В этой связи, по мнению американского военного, новому руководству США необходимы силы для «более масштабного конфликта с Китаем».

До этого депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко призвал президента Украины Владимира Зеленского к диалогу с РФ после победы Трампа на президентских выборах в США.

При этом украинский политик пригрозил главе государства тем, что западные союзники избавятся от него, если он не согласится на диалог.

Ранее госдеп пообещал поддержать Зеленского, если он пойдет на переговоры с Россией.

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