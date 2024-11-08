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Глава ПМР оценил последствия референдума о евроинтеграции Молдавии

Красносельский: референдум о евроинтеграции Молдавии расколол общество страны

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Родион Прока/РИА Новости

Референдум о евроинтеграции Молдавии расколол молдавское общество. Об этом заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что один из очевидных результатов референдума — это практически равное количество людей, которые поддержали вынесенные на него вопросы, и тех, кто проголосовал против.

Красносельский добавил, что приднестровцы в большинстве своем не участвовали в референдуме.

31 октября конституционный суд Молдавии признал итоги референдума по членству республики в Европейском союзе (ЕС).

Референдум по членству республики в ЕС состоялся 20 октября. 21 октября Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила обработку 100% бюллетеней в рамках референдума по членству в ЕС. В государственном органе заявили, что курс на вступление в региональное содружество поддержали 50,46% граждан. Против, в свою очередь, проголосовали 49,54% избирателей.

Ранее в РФ назвали провальными итоги референдума в Молдавии.

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