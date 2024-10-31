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Конституционный суд Молдавии признал результаты референдума по евроинтеграции

Конституционный суд Молдавии признал итоги референдума по членству в ЕС

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Конституционный суд Молдавии признал итоги референдума по членству республики в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявила глава государственного органа Домника Маноле, пишет РИА Новости.

«Суд постановил: подтвердить результаты конституционного референдума», — сказала специалист.

Маноле добавила, что всего в референдуме приняли участие треть избирателей. По ее словам, большинство из них поддержали инициативу о внесении в конституцию Молдавии статьи о желании страны вступить в ЕС.

При этом, по информации агентства, во время заседания суда в Молдавии прошли акции протеста против признания результатов референдума. Демонстрации были организованы сторонниками оппозиционных «Партии коммунистов» и блока «Победа».

Референдум по членству республики в ЕС состоялся 20 октября. В тот же день в Молдавии прошел первый тур президентских выборов, в ходе которого действующая глава государства Майя Санду набрала 42,45% голосов. Ее ближайшим соперником стал бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло, которого поддержали 25,95% избирателей. Теперь этим политикам предстоит принять участие во втором туре выборов, который запланирован на 3 ноября.

21 октября Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила обработку 100% бюллетеней в рамках референдума по членству в ЕС. В государственном органе заявили, что курс на вступление в региональное содружество поддержали 50,46% граждан. Против, в свою очередь, проголосовали 49,54% избирателей.

Ранее в РФ назвали провальными итоги референдума в Молдавии.

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