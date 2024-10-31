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В МИД России заявили, что работают с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников

Дипломат Богданов: Россия работает с ХАМАС и Израилем над проблемой заложников

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Максим Блинов/РИА Новости

Россия проводит работу с палестинским движением ХАМАС и Израилем над освобождением заложников. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Он отметил, что у МИД имелись контакты по поводу освобождения заложников, в том числе российских граждан, и с Израилем, и с ХАМАС. Богданов подчеркнул, что активную работу ведут российские дипломатические представительства в Катаре и Израиле.

28 октября член политического бюро ХАМАС в Катаре Хусам Бадран заявил, что движение «открыто для сделки с Израилем» по сектору Газа на фоне начавшихся в Катаре переговоров, направленных на прекращение конфликта и освобождение заложников.

Некоторое время назад американский телеканал CNN сообщил, что в столице Катара Дохе стартовал новый раунд переговоров посредников Израиля и ХАМАС в попытке достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Ранее президент Израиля заявил о благоприятных условиях для спасения заложников в Газе.

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