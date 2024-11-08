Эксперт назвал заявления Путина на «Валдае» шагом к миру

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай» дал сигнал Соединенным Штатам о готовности к контактам. Об этом ТАСС заявил президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) академик РАН Александр Дынкин.

«Президент дал сигнал прежде всего Соединенным Штатам о том, что он открыт к взаимодействию. Президент даже поздравил 47-го президента в своем выступлении. Это основной сигнал мира. Но он подтвердил наши позиции по поводу отношений с Китаем, с Индией, позиции по ближневосточному кризису», — пояснил Дынкин.

Эксперт добавил, что заявления Путина о готовности к переговорам по Украине является важным шагом к миру в этой стране.

До этого президент заявил, что старается не портить отношения с мировыми лидерами.

Ранее Путин отверг возможность объединения РФ и США против Китая.