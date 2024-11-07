Путин отверг возможность объединения РФ и США против Китая

Президент России Владимир Путин заявил на заседании клуба «Валдай», что ему трудно себе представить, чтобы избранный президент США предложил ему объединиться против Китая. Трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Я думаю, что он понимает, что это вопрос очень далек от реалий, в которых мы живем. Россия ни с кем не объединяется против кого бы то ни было. Тем более это нереалистично выглядит в отношении Китая», — сказал Путин.

Он напомнил, что у России с КНР достигнут беспрецедентно высокий уровень взаимного доверия, сотрудничества и дружбы.

Путин также подчеркнул, что РФ открыта для восстановления сотрудничества с США. При этом, по словам президента, в значительной степени мяч сейчас на стороне Штатов, потому что это не Москва портила отношения с Вашингтоном.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин указал на политику США «двойного сдерживания» России и Китая.