Путин заявил, что не хочет ссориться ни с кем из мировых лидеров

Российский президент Владимир Путин заявил, что старается не портить отношения с мировыми лидерами. Об этом он заявил на пленарном заседании клуба «Валдай».

«Я стараюсь ничего не портить, только все улучшать. Но сегодняшние условия — они своеобразные очень. И, чего там говорить, они накладывают отпечаток на все», — пояснил Путин.

Российский президент заявил, что после начала специальной военной операции он продолжал диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем — но контакты и общение были прерваны по инициативе европейской стороны.

Путин добавил, что во время двусторонней встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Швейцарии у них тоже были нормальные отношения — как и с Дональдом Трампом во время его президентского срока.

До этого Путин заявил, что Запад пытался через Россию повлиять на ядерные арсеналы Китая.

Глава государства добавил, что сотрудничество России и Китая является одним из важнейших факторов международной стабильности.

Ранее Путин отверг возможность объединения РФ и США против Китая.