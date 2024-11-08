Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что не хочет ссориться ни с кем из мировых лидеров

Путин отметил, что старается не портить отношения с мировыми лидерами

close
Alexander Zemlianichenko/AP

Российский президент Владимир Путин заявил, что старается не портить отношения с мировыми лидерами. Об этом он заявил на пленарном заседании клуба «Валдай».

«Я стараюсь ничего не портить, только все улучшать. Но сегодняшние условия — они своеобразные очень. И, чего там говорить, они накладывают отпечаток на все», — пояснил Путин.

Российский президент заявил, что после начала специальной военной операции он продолжал диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем — но контакты и общение были прерваны по инициативе европейской стороны.

Путин добавил, что во время двусторонней встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Швейцарии у них тоже были нормальные отношения — как и с Дональдом Трампом во время его президентского срока.

До этого Путин заявил, что Запад пытался через Россию повлиять на ядерные арсеналы Китая.

Глава государства добавил, что сотрудничество России и Китая является одним из важнейших факторов международной стабильности.

Ранее Путин отверг возможность объединения РФ и США против Китая.

Все новости на тему:
Заседание клуба «Валдай» 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами