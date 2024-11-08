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Путин заявил, что «Я русский!» может сказать любой гражданин РФ

Путин: представитель любого этноса РФ может сказать, что он русский

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российское общество консолидировалось и пришло к пониманию важности суверенитета. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер сообщил, что его впечатлил ответ избирателя из приграничного региона РФ западному журналисту на президентских выборах в марте. Путин рассказал, что включил телевизор и увидел, как иностранный корреспондент подошел к мужчине в Белгородской области, который направлялся на избирательный участок. Иностранец удивился тому, что белгородец не боится попасть под удар беспилотника.

«Ответ был очень коротким. Это такой уже мужчина, так, средних лет, он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит: «Я русский!» и пошел. И так мог бы ответить представитель любого этноса Российской Федерации сегодня. Всех не перечислишь, у нас 190 этносов. Потому что сегодняшние события привели к высшей консолидации российского общества и к пониманию, что такое суверенитет для нашей страны», — сказал Путин.

До этого на заседании клуба он заявил, что само существование России — это залог успешного развития мира. Глава государства признался, что об этом ему часто говорят друзья из всех регионов мира. Путин также подчеркнул, что РФ никому ничего не навязывает и никогда не будет этого делать. Он заверил, что Россия всегда готова к конструктивному диалогу со всеми.

Ранее Путин заявил, что санкции Запада не возымели эффекта, и мир нуждается в России.

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