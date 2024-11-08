Маск грубо обозвал Шольца

Американский предприниматель Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца глупцом. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) бизнесмена.

Назвав Шольца глупцом, Маск прокомментировал новости о развале правительства Германии, а также о разговорах о досрочных выборах в ФРГ.

3 ноября Шольц провел экстренные консультации с сопредседателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Темой обсуждения стали противоречащие друг другу планы по выводу немецкой экономики из кризиса, которые представили министр финансов Кристиан Линднер и глава минэкономики Роберт Хабек.

В итоге Шольц отправил Линднера в отставку, а вслед за ним из коалиции вышли другие члены кабинета министров ФРГ от СвДП.

Кроме того, Шольц заявил, что 15 января поднимет в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству. Если депутаты не выразят доверия кабмину, в марте в ФРГ могут состояться досрочные выборы.

Ранее президент Германии Штайнмайер заявил о намерении распустить бундестаг.