Министры от СвДП выходят из правящей в ФРГ коалиции

Члены кабинета министров ФРГ от Свободной демократической партии (СвДП) в полном составе покинут состав правящей в стране коалиции «Светофор». Об этом, ссылаясь на заявление главы фракции СвДП в бундестаге Кристиана Дюрра, сообщает ТАСС.

Депутат подчеркнул, что решением о выходе из правительства СвДП прекращает существование коалиции. Дюрр отметил, что в коалиции «Светофор» невозможно было осуществить положительных изменений в экономике страны, и дальнейшее решение о направлении развития Германии должны принять избиратели.

6 ноября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов страны Кристиана Линднера.

После этого вице-канцлер Роберт Хабек объявил о распаде правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП).

Ранее сообщалось, что Шольц поднимет в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству.