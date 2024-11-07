Путин высказался о конфликте на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке должны быть прекращены как можно скорее. Его слова приводит ТАСС.

«Любые действия — они должны быть соразмерными. Соразмерными угрозе и тому, что происходит с другой стороны», — подчеркнул российский лидер на заседании Валдайского форума.

По словам Путина, Россия осуждает нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года как акт терроризма, но считает, что сейчас необходимо избавить палестинский народ от страданий.

«Надо прекратить немедленно боевые действия. Надо сделать все для того, чтобы и Израиль, и Палестина в данном случае договорились об этом», — подчеркнул российский лидер.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее аналитик Сакс допустил втягивание РФ в конфликт на Ближнем Востоке.