Путин указал вектор миграционной политики РФ

Российские власти должны думать прежде всего о своих гражданах, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании «Валдая», передает ТАСС.

«А мы думать должны, прежде всего, конечно, об интересах граждан РФ. Это совершенно очевидная вещь», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что просит обратить на эту ситуацию особое внимание руководителей российских регионов и правоохранителей.

По словам Путина, неприятия к мигрантам в России не будет, если они научатся хорошо говорить по-русски и соблюдать законы страны. Глава государства напомнил, что для развития экономики нужны рабочие руки — их нехватка — это серьезное препятствие для роста,

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.