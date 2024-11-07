Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин указал вектор миграционной политики РФ

Путин: власти РФ должны думать прежде всего об интересах своих граждан

close
Алексей Майшев/РИА Новости

Российские власти должны думать прежде всего о своих гражданах, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании «Валдая», передает ТАСС.

«А мы думать должны, прежде всего, конечно, об интересах граждан РФ. Это совершенно очевидная вещь», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что просит обратить на эту ситуацию особое внимание руководителей российских регионов и правоохранителей.

По словам Путина, неприятия к мигрантам в России не будет, если они научатся хорошо говорить по-русски и соблюдать законы страны. Глава государства напомнил, что для развития экономики нужны рабочие руки — их нехватка — это серьезное препятствие для роста,

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.

Все новости на тему:
Заседание клуба «Валдай» 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами