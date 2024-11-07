Орбан выпил водки в честь «фантастической победы» Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выпил водки в честь победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Его слова передает РИА Новости.

Орбан во время пресс-конференции вспомнил, что обещал выпить шампанского, если Трамп выиграет выборы. Политик при этом добавил, что был в Бишкеке, когда стало известно о победе республиканца.

«Там другие традиции, поэтому я выпил водки в честь этой фантастической победы», — сказал венгерский премьер.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах.