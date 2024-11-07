Путин раскрыл цели США в отношении России

НАТО из политического альянса превратился в военный и готовится нанести России стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Путин вспомнил, как ему говорили, что НАТО — это не военно-политический союз, это прежде всего политический союз. Однако власти России видят, что это совсем не так, отметил президент.

«В самом деле Соединенные Штаты… целенаправленно вернули во главу угла прежде всего военную составляющую НАТО, которые все вместе объявили о том, что собираются нанести нам стратегическое поражение», — сказал Путин.

По словам главы государства, США и их сателлиты ставят цель — если не уничтожить, то свести Россию до ничтожной роли в мире.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин обвинил НАТО в ползучей интервенции.