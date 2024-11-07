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Байден пообещал мирно передать полномочия Трампу

Байден уважает выбор граждан США и намерен мирно передать власть Трампу

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Quetzalli Nicte-Ha/Reuters

Президент США Джо Байден выразил уверенность в избирательной системе США после прошедших на днях президентских выборах и пообещал мирно передать полномочия новому главе государства. Его слова приводит Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что уважает выбор граждан США, сделанный в ходе голосования.

«Я заверил его (Трампа. — Прим. ред.), что прикажу всей своей администрации работать с его командой над мирной и упорядоченной передачей [власти]», — сказал Байден, добавляя, что этого заслуживает американский народ.

Своей соратнице по Демократической партии Камалле Харрис, проигравшей на выборах, он сказал, что ей «следует гордиться» проведенной кампанией.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Для победы необходимо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Лукашенко призвал Камалу Харрис не плакать.

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Выборы в США - 2024
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