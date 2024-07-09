Путин рассказал Моди о востребованности урана

Одним из самых востребованных видов энергетического сырья сейчас становится уран, заявил президент России Владимир Путин премьер-министру Индии Нарендре Моди во время осмотра экспозиции павильона «Атом» на ВДНХ. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер обратил внимание, что значение урана в атомной отрасли «чрезвычайно важно, можно сказать, ключевое».

До этого американская статистика показала, что в мае США купили у России обогащенного урана на $209,5 млн, что является максимумом с марта 2023 года. Отмечалось, что Москва возобновила поставки урана в Штаты после перерыва в апреле.

При этом в середине мая президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий импортировать необлученный, низкообогащенный уран, произведенный в России или российскими компаниями.

Запрет будет действовать до 2040 года. Однако, в случае необходимости, Минэнерго США сможет до января 2028 года выдавать разрешения на импорт, если нет других источников энергии.

Ранее экономист назвал последствия отказа США от российского урана.