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Китай призвали поучиться «стойкости» у России в борьбе с санкциями Запада

SHMP: Китай должен поучиться стойкости у России в борьбе с санкциями Запада

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Китаю стоит поучиться у России на примере ее «стойкости» в защите от санкций. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SHMP).

Исследователи из правительственного аналитического центра считают, что Китай должен перенять опыт борьбы России с санкциями, введенными США, и принять меры для повышения самообеспеченности зерном и энергоресурсами.

«Разъединение, разрыв и удушение промышленных цепочек, вероятно, станут нормой в будущем соперничестве великих держав», — предупреждает замдиректора Института промышленной экономики Китайской академии общественных наук Чжан Цицзай.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что в настоящее время Россия ведет финансовые войны со странами, которые обложили государство санкциями.

Ранее Трамп пообещал «разъединить» Россию и Китай.

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