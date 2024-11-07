Китай призвали поучиться «стойкости» у России в борьбе с санкциями Запада

Китаю стоит поучиться у России на примере ее «стойкости» в защите от санкций. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SHMP).

Исследователи из правительственного аналитического центра считают, что Китай должен перенять опыт борьбы России с санкциями, введенными США, и принять меры для повышения самообеспеченности зерном и энергоресурсами.

«Разъединение, разрыв и удушение промышленных цепочек, вероятно, станут нормой в будущем соперничестве великих держав», — предупреждает замдиректора Института промышленной экономики Китайской академии общественных наук Чжан Цицзай.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что в настоящее время Россия ведет финансовые войны со странами, которые обложили государство санкциями.

Ранее Трамп пообещал «разъединить» Россию и Китай.