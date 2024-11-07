Украинские СМИ узнали, что Зеленского могут заставить принять мирный план Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден принять план завершения конфликта на Украине, если его предложит избранный президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в офисе Зеленского.

По словам источника издания, если Трамп утвердит план остановки конфликта по линии фронта с мораторием на вступление Украины в НАТО и на это будет согласен президент РФ Владимир Путин, то вероятность того, что Зеленский от него не откажется.

«Не в том положении сейчас страна, чтоб отказать своему главному партнеру, без поддержки которого продолжать войну будет практически невозможно», — цитирует издание источника.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) ранее сообщала, что в переходной администрации Трампа обсуждается новый план завершения конфликта между Россией и Украиной. План включает несколько ключевых пунктов. Предполагается, что линия фронта замораживается, а вдоль нее создается демилитаризованная зона. Украинская сторона, в свою очередь, должна будет воздержаться от попыток вступления в НАТО в ближайшие 20 лет.

Ранее Зеленский прокомментировал план Трампа по Украине.