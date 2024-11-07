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WSJ выяснила подробности нового плана команды Трампа по Украине

WSJ: команда Трампа обсуждает пункты плана завершения конфликта на Украине

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Brian Snyder/Reuters

В переходной администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждается новый план завершения конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Согласно источникам, план включает несколько ключевых пунктов. Предполагается, что линия фронта замораживается, а вдоль нее создается демилитаризованная зона. Однако вопрос о том, кто обеспечит безопасность этой зоны, остается открытым.

«Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине. И мы не платим за это. Попросите поляков, немцев, англичан и французов этим заняться», — сказал неназванный член команды Трампа.

Украинская сторона, в свою очередь, обязуется воздержаться от попыток вступления в НАТО в ближайшие 20 лет. В обмен на это США продолжат снабжение Украины оружием. Анонимный представитель команды Трампа заявил, что США готовы предоставлять обучение военным и иные формы поддержки, однако основное участие в миротворческих операциях ляжет на Европу.

Издание подчеркивает, что этот план схож с тем, как его описал в сентябре избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Он утверждал, что Трамп предложит России, Украине и Европе самим договориться о мирном урегулировании, при этом Россия сохранит контроль над частью украинских территорий. Линия фронта будет разделена демилитаризованной зоной, а Украина укрепит свои войска на случай возможного возобновления конфликта. Взамен Россия получит гарантии того, что Украина не будет вступать в НАТО и другие военные союзы. Однако источники WSJ утверждают, что Трамп еще не утвердил окончательный план урегулирования конфликта и намерен обсудить его с советниками.

Ранее в России допустили резкие действия со стороны США.

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