Член японского парламента Мунэо Судзуки признался, что ожидает от избранного президента США Дональда Трампа отказа от дальнейшего финансирования Украины и принятия мер для урегулирования конфликта. Парламентарий сделал соответствующее заявление в ходе интервью для РИА Новости.

Как сказал законодатель, Киев не способен в одиночку противостоять Москве.

«Если США перестанут посылать оружие и деньги [на Украину], война закончится», — добавил он.

По мнению Судзуки, после официального вступления в должность Трамп «примет решение» и боевые действия завершатся. В связи с этим депутат призвал руководство Японии не препятствовать новому американскому лидеру и согласиться с его будущими действиями.

7 ноября агентство Bloomberg опубликовало статью бывшего командующего войсками НАТО на территории Европы, генерала Военно-морских сил США в отставке Джеймса Ставридиса. Автор материала выразил уверенность, что после инаугурации избранный президент потребует от европейских стран самостоятельно решать проблемы с финансированием Украины и существенно увеличить расходы на оборону.

Ранее Трамп пообещал положить конец вооруженным конфликтам в мире.