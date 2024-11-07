Киев попытался опровергнуть статью WSJ о планах команды Трампа по Украине

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин попытался опровергнуть публикацию газеты The Wall Street Journal (WSJ) о планах команды избранного президента США республиканца Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает украинский 24-й канал.

По словам Литвина, вбросы в газетах встречаются часто.

«Можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах», — поделился чиновник.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американской газеты The Wall Street Journal об имеющемся у команды избранного президента США Дональда Трампа плана урегулирования на Украине носит абстрактный характер.

По его словам, такие публикации «носят все более и более абстрактный характер».

Газета The Wall Street Journal писала, что план Трампа включает несколько ключевых пунктов. Предполагается, что линия фронта замораживается, а вдоль нее создается демилитаризованная зона. Однако вопрос о том, кто обеспечит безопасность этой зоны, остается открытым.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.