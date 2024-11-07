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В Кремле заявили, что Путин «не ест людей»

Песков не согласился с заявлением Харрис, что Путин «съест» Трампа «на ланч»

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Evelyn Hockstein/Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предвыборное заявление вице-президента США и кандидата от демократов Камалы Харрис о том, что президент РФ Владимир Путин «съест» Дональда Трампа «на ланч». Об этом сообщает ТАСС.

«Путин не ест людей», — с улыбкой сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова вице-президента США.

В сентябре Харрис в рамках разговора об урегулировании конфликта на Украине заявила, что Путин «съест» Трампа «на ланч». С таким утверждением она выступила на дебатах с Трампом на телеканале ABC.

В октябре Песков назвал квинтэссенцией американской модели международных отношений оскорбления Харрис в адрес Путина и других политиков. По его словам, высший политический истеблишмент США, видимо, впитал соответствующую политическую культуру.

Вице-президент Соединенных Штатов в интервью радиостанции SiriusXM, говоря о Трампе и его контактах с Россией, назвала Путина «диктатором».

Ранее Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину ради Путина.

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