В Кремле заявили, что Путин «не ест людей»

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предвыборное заявление вице-президента США и кандидата от демократов Камалы Харрис о том, что президент РФ Владимир Путин «съест» Дональда Трампа «на ланч». Об этом сообщает ТАСС.

«Путин не ест людей», — с улыбкой сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова вице-президента США.

В сентябре Харрис в рамках разговора об урегулировании конфликта на Украине заявила, что Путин «съест» Трампа «на ланч». С таким утверждением она выступила на дебатах с Трампом на телеканале ABC.

В октябре Песков назвал квинтэссенцией американской модели международных отношений оскорбления Харрис в адрес Путина и других политиков. По его словам, высший политический истеблишмент США, видимо, впитал соответствующую политическую культуру.

Вице-президент Соединенных Штатов в интервью радиостанции SiriusXM, говоря о Трампе и его контактах с Россией, назвала Путина «диктатором».

Ранее Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину ради Путина.