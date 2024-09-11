Харрис утверждает, что Путин «съел бы Трампа на ланч»

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис в рамках разговора об урегулировании конфликта на Украине заявила, что президент РФ Владимир Путин «съел бы» экс-главу Белого дома Дональда Трампа «на ланч». С таким утверждением она выступила на дебатах с Трампом на телеканале ABC.

«Почему бы вам не рассказать 800 тысячам американцев польского происхождения здесь, в Пенсильвании, как быстро вы бы отказались от всего ради благосклонности и того, что вы считаете дружбой с тем, кого называют диктатором, который съест вас на ланч», — отметила она в ходе мероприятия (цитата по РИА Новости).

До этого Харрис отметила, что обещания Трампа про окончание боевых действий «за 24 часа» заключаются в том, что США под его руководством попросту откажутся от помощи Украине.

Харрис также опровергла слова экс-президента о том, что она якобы встречалась с российским президентом за три дня до начала спецоперации (СВО).

Ранее Украину предупредили о негативных последствиях избрания Харрис президентом США.