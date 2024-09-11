Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Харрис утверждает, что Путин «съел бы Трампа на ланч»

Харрис, говоря об украинском конфликте, сочла, что Путин съел бы Трампа на ланч

close
Brian Snyder/Reuters

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис в рамках разговора об урегулировании конфликта на Украине заявила, что президент РФ Владимир Путин «съел бы» экс-главу Белого дома Дональда Трампа «на ланч». С таким утверждением она выступила на дебатах с Трампом на телеканале ABC.

«Почему бы вам не рассказать 800 тысячам американцев польского происхождения здесь, в Пенсильвании, как быстро вы бы отказались от всего ради благосклонности и того, что вы считаете дружбой с тем, кого называют диктатором, который съест вас на ланч», — отметила она в ходе мероприятия (цитата по РИА Новости).

До этого Харрис отметила, что обещания Трампа про окончание боевых действий «за 24 часа» заключаются в том, что США под его руководством попросту откажутся от помощи Украине.

Харрис также опровергла слова экс-президента о том, что она якобы встречалась с российским президентом за три дня до начала спецоперации (СВО).

Ранее Украину предупредили о негативных последствиях избрания Харрис президентом США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами