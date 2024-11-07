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В КС Молдавии захотели не утверждать итоги референдума о вступлении в ЕС

Судья Цуркан: КС в Молдавии не должен был признавать итоги референдума

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Михай Карауш/РИА Новости

Судья Конституционного суда Молдавии Владимир Цуркан заявил, что референдум по вопросу вступления в Евросоюз не следует признавать. Его слова приводит РИА Новости.

«Считаю, что в данном случае Конституционный суд должен был признать, что конституционный референдум от 20 октября 2024 года состоялся, но отменить его результаты, поскольку конституционный законопроект не набрал нужного для утверждения количества голосов», — заявил судья.

По его словам, за вынесенный на референдум проект закона проголосовали 749 719 граждан (48,9%) от числа принявших участие в голосовании, и соответственно 24,8% от числа зарегистрированных в списках граждан. Он добавил, что для принятия закона собралось слишком мало голосов, чтобы считать его одобренным.

4 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. До этого были подведены итоги референдума — за внесение в конституцию Молдавии курса на вступление в Евросоюз проголосовали 50,46% граждан страны.

Ранее в Молдавии задержали подозреваемого в попытке поджога здания ЦИК.

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