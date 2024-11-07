Зеленского предупредили о проблемах в случае отказа от плана Трампа по Украине

У украинского лидера Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака могут начаться проблемы, если они не примут план победившего на выборах президента США республиканца Дональда Трампа. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на источники.

«Источники допускают, что проблемы у Зеленского и у Ермака могут начаться, если они отвергнут утвержденный Трампом план завершения войны», — говорится в сообщении издания.

Как отметили источники издания, если Трамп и новое руководство госдепа США утвердят план остановки конфликта по линии фронта с мораторием на вступление Украины в НАТО и на это будет согласен Путин, то вероятность того, что Зеленский откажет Вашингтону «близка к нулю».

По оценке опрошенных «Страной» источников, Зеленский в любом случае «будет двигаться» в рамках стратегии США.

До этого глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета России Андрей Климов заявлял, что Трамп не будет сосредотачиваться на помощи Украине, поскольку это «не его конфликт».

Ранее СМИ спрогнозировали последствия прекращения помощи Украине со стороны США.