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СМИ спрогнозировали последствия прекращения помощи Украине со стороны США

Bloomberg: Украина без помощи США быстро потратит снаряды для западного оружия

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Aaron Favila/AP

Боеприпасы для американского вооружения, отправленного в зону украинского конфликта, иссякнут за считанные месяцы в случае отказа Вашингтона от дальнейшей поддержки Киева. Об этом пишет Bloomberg.

Журналисты не исключили, что избранный американский президент Дональд Трамп может прекратить военную помощь Украине после официального вступления в должность.

«Если бы Трамп прекратил помощь и не стал использовать рычаги давления на РФ для завершения боевых действий, Украина бы столкнулась с возможностью поражения. Снаряды для поставляемых из США танков, пусковых установок и средств противовоздушной обороны закончились бы за считанные месяцы», — говорится в статье.

При этом авторы материала обратили внимание, что ряд европейских стран пообещали продолжить поддерживать Киев вне зависимости от действий Вашингтона. В первую очередь речь идет о Германии, Франции и государствах Балтии. Но, по мнению обозревателей, без помощи США эти державы не способны снабдить Украину достаточным количеством боеприпасов.

7 ноября член японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что ожидает от Дональда Трампа отказа от дальнейшего финансирования Украины и принятия мер для урегулирования конфликта. Как он сказал, вооруженный конфликт закончится, когда Вашингтон перестанет передавать Киеву оружие и деньги.

Ранее Зеленский высказался о возможных действиях Трампа в отношении Украины.

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