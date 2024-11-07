В Совфеде заявили, что для Трампа Украина – «не его конфликт»

Победивший на выборах в США республиканец Дональд Трамп не будет сосредотачиваться на помощи Украине, поскольку это «не его конфликт». Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета России Андрей Климов.

«Что касается Украины, это же не его конфликт. Не он его начинал», — подчеркнул сенатор.

По словам Климова, Трамп «менее всего будет сосредотачиваться» на помощи нынешним украинским властям.

До этого агентство Bloomberg писало, что боеприпасы для американского вооружения, отправленного в зону украинского конфликта, иссякнут за считанные месяцы в случае отказа Вашингтона от дальнейшей поддержки Киева.

7 ноября член японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что ожидает от Дональда Трампа отказа от дальнейшего финансирования Украины и принятия мер для урегулирования конфликта. Как он сказал, вооруженный конфликт закончится, когда Вашингтон перестанет передавать Киеву оружие и деньги.

Ранее Зеленский прокомментировал план Трампа по Украине.