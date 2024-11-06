Совбезы России и Казахстана утвердили план сотрудничества на 2025-2027 годы

Секретари Советов безопасности Казахстана и России Гизат Нурдаулетов и Сергей Шойгу провели консультации и подписали план сотрудничества на 2025-2027 годы. Об этом сообщает ТАСС.

«Особое внимание было уделено сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне и традиционных духовно-нравственных ценностей на пространстве СНГ», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, между политиками состоялся разговор по вопросам региональной безопасности. Были затронуты темы противодействия международному терроризму и экстремизму, а также перспективам развития ситуации в Каспийском регионе. Помимо этого, Шойгу и Нурдаулетов обсудили взаимодействие в военной сфере.

2 ноября президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой встречи стала информационная безопасность.

В июне бывший министр обороны РФ, ныне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщал, что на армию, силовые структуры России, на ее народ идет очень массированная, хорошо выверенная и оплаченная информационная атака.

Ранее Токаев заявил, что укрепление оборонного потенциала страны и повышение боеготовности военнослужащих — одни из важнейших задач властей республики.