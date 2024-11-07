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Лавров рассказал о встрече с Токаевым

Лавров заявил, что обсудил с Токаевым грядущий визит Путина в Астану

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Его слова приводит РИА Новости.

«Только что была продолжительная встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым», — рассказал он.

По словам Лаврова стороны обсуждали подготовку к государственному визиту президента РФ Владимира Путина в Астану, который состоится 27 ноября. Данный визит пройдет накануне саммита государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет также в казахстанской столице. Министр иностранных дел России отметил, что в разговоре с Токаевым была отмечена высокая готовность документов, которые должны быть подписаны во время визита Путина.

Также Лавров на встрече с заместителем премьер-министра — главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу предложил республике присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера. Москва надеется, что это обогатит казахстанско-российские контакты по острым глобальным проблемам.

Ранее Совбезы России и Казахстана утвердили план сотрудничества на 2025-2027 годы.

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